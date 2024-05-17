الجمعة 17-05-2024
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الجمعة، 17-05-2024 12:16 م

تحدي "رقائق البطاطا" يودي بحياة مراهقاً أميركياً

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الوكيل الاخباري - أظهر تشريح لجثة مراهق أميركي، يبلغ من العمر 14 عاما، أنه توفي جراء تناوله رقاقة بطاطا حارة جداً في إطار تحدٍّ مثير للجدل كان يشارك فيه.

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وأصيب هاريس وولوبا، المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ"سكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين"، بحسب تقرير التشريح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.


والكابسيسين هو عنصر نشط في الفلفل الحار يسبب إحساساً حارقاً لمَن يتناوله.


وذكرت وسائل إعلام أنّ المراهق توفي في الأول من سبتمبر 2023، بعد تجربة "تحدي رقاقة البطاطا الواحدة"، وهو تحد مثير للجدل يتمثل في تناول هذه الشريحة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل من دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة.


ويحتوي المنتج المعني على فلفل كارولاينا ريبر، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.


 




 

 


 

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