الخميس 02-09-2021
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الخميس، 02-09-2021 01:39 م

تحذيرات يجب مراعاتها عند رش المبيد الحشري في المنزل

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الوكيل الاخباري - قدمت هيئة الغذاء والدواء السعودية مجموعة من النصائح والتحذيرات عند استخدام المبيد الحشري في المنزل.

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ونصحت الهيئة، الأربعاء، في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، برش المبيد مباشرة على الحشرات في شقوق الجدران، وأماكن اختبائها.


ونصحت هيئة الغذاء والدواء أيضا أثناء رش المبيد بتجنب تناول أطعمة أو سوائل، واتباع التعليمات الموجودة على العبوة.

وحذرت الهيئة من رش المبيد الحشري على لهب مكشوف خشية أن يؤدي إلى اندلاع حريق في المنزل.

 

كما حذرت الهيئة من رش المبيد الحشري على المفارش والأواني المنزلية أو على أسطح إعداد الطعام في المطبخ.


ومن بين الأمور التي حذرت منها هيئة الغذاء والدواء كذلك استنشاق المبيد أو المبالغة في رشه.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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