السبت 01-06-2024
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السبت، 01-06-2024 09:40 ص

تحذير خطير يخصّ الملكات.. هل سينقرض النحل؟

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الوكيل الإخباري - حذّر بعض الخبراء الروس من تناقص أعداد النحل في العالم، إذ أشاروا إلى أن النحل يموت بسبب استخدام مبيدات الأعشاب الضارة والمبيدات الحشرية، وبسبب الأمطار الحمضية أيضا".

وأكّدوا أن المشكلة الأكبر هي "أن ملكات النحل باتت نادرا ما تضع البيوض، ملكة النحل تخرج من الخلية للتزاوج فقط، وبقية الوقت تقوم النحلات العاملات بتغذيتها، وعندما يتم تغذية الملكة بالطعام الملوث بالمبيدات تتسمم وتموت، وبالتالي تتوقف عملية التكاثر في الخلية، ويتوقف معها ظهور ملكات جديدة".

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وأضاف أحد المختصين:"يجب على جميع المؤسسات الزراعية ومؤسسات استصلاح الأراضي تحذير النحالين قبل أن يقوموا برش المبيدات، ليتم حجر النحل في الخلايا لمدة يوم أو يومين كي لا تتعرض للمبيدات القاتلة".

من جهته قال الخبير البيئي الروسي ليونيد خازانوف:"أعداد النحل أخذة في الانخفاض حول العالم، وبدأ الخبراء بملاحظة هذا الأمر منذ 15 عاما، وذلك بسبب إزالة الغابات على نحو واسع، واستخدام المبيدات الحشرية وتلوث الهواء وغيرها من العوامل، وهذا الأمر قد يسبب خسائر فادحة للاقتصاد العالمي".

وأشار الخبير إلى أن "عمل النحل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام البيئي للكوكب، فهذه الحشرات لا تقوم بتلقيح النباتات البرية فحسب، بل النباتات الزراعية أيضا، ولا يوجد بديل لها، وفي يوم واحد يمكن لسرب من النحل تلقيح ما يصل إلى مليوني زهرة، ولا يمكن للإنسان أو للآلات فعل نفس الشيء". 

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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