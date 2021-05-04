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الثلاثاء، 04-05-2021 12:57 م

تحذير لـ مربيّ الحيوانات الأليفة .. بتر أذني قطة وإزالة عينها بسبب الشمس! - صور

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الوكيل الاخباري - تسببت أشعة الشمس في أن تعيش قطة بلا أذن وبعين واحدة، فقد بتر أطراف أذني القطة وإزالة مقلة عينها، ووجهت حالتها النادرة والغريبة تحذيرا لأصحاب الحيوانات الأليفة بإبقاء قططهم في الداخل ووضع واق من الشمس خلال أيام الصيف الحارة.

تم نقل القطة إلى طبيب بيطري حيث تمت إزالة عينها اليمنى وبتر أذنيها، وقد أصدرت الآن حماية القطط نصائح للملاك تحذرهم من مخاطر ترك القطط تتسكع في الشمس، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

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كانت القطة قد تم التقاطها من الشوارع في الخريف الماضي، ويُعتقد أنها صدمت بالسيارة، وتم نقلها إلى طبيب بيطري أزال عينها اليمنى وأذنها اليمنى ، والتي تضررت بشدة من أشعة الشمس.

قالت مالكتها الجديدة، " كيت لارج": " كانت القطة تعيش في الخارج في شوارع  أيرلندا الشمالية لمدة أقل من عام، وتعرضها للشمس أدى إلى الضرر الذي تسببت فيه".

 



قالت السيدة البالغة من العمر 49 عامًا والمتطوعة في الملجأ ، قبل تبني القطة، إنها لم تكن تعلم أن القطط يمكن أن تتعرض لضرر الشمس الشديد".

وقالت: "معظم الناس يمتلكون قططًا رائعة وسيصابون بالخوف إذا أصيبت قطتهم بالسرطان بسبب افتقارهم إلى التعليم من الناحية الفنية لتربية هذه لأرواح البريئة".

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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