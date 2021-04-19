الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مواطنة لـبرنامج الوكيل : تخرجت منذ 14 عاما ولم يتم توظيفي

أسعار الذهب الإثنين 19/4/2021

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار

وفيات الإثنين 19/4/2021

دودين لـ الوكيل : لا يوجد دراسة بإلغاء حظر الساعة الـ 7 حاليا

الأمن يحذر الأردنيين من التعرض لأشعة الشمس

ضرير يناشد من أجل لقمة عيش بعرق جبينه

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في 13 محافظة يمنية

مصدر طبي لـ الوكيل : معالم القرارات الجديدة ستتضح خلال أسبوعين

الإثنين، 19-04-2021 09:46 ص

تحذير من آلة منزلية خطرها يهدد الأطفال والحيوانات الأليفة - فيديو

social-image-1200x627


الوكيل الاخباري - حثت وكالة فيدرالية أمريكية الأشخاص الذين لديهم أطفال وحيوانات أليفة في المنزل، على التوقف عن استخدام جهاز المشي، مشيرة إلى وقوع إصابات وحالة وفاة مرتبطة بالآلات.

اضافة اعلان

في تحذير عاجل، قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، مساء السبت، إن جهاز المشي "+ Tread" يشكل مخاطر جسيمة على الأطفال، بما في ذلك الجروح والكسور وحتى الموت، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".


وأضافت الهيئة التنظيمية أنها على علم بـ39 حادثة تتعلق بجهاز المشي، بما في ذلك "تقارير متعددة عن أطفال علقوا وانجذبوا" تحت أسطوانة الآلة، وبحسب ما ورد سُحب حيوان أليف تحت الآلة أيضا.


أظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة على "يوتيوب"، طفلا صغيرا علق برأسه ويده تحت جهاز الجري الذي حاول سحبه بقوة أسفل منه، وظهر الطفل يتلوى قبل أن يتمكن من الفرار.

في بيانها الخاص، وصفت شركة "بيلوتون" ومقرها نيويورك تحذير لجنة السلامة بأنه "غير دقيق ومضلل".

 



بينما أقرت بأن أحد الأطفال قد مات في مارس/ آذار أثناء استخدام "Tread +" وأن آخر تعرض لإصابة في الدماغ، قالت الشركة إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام الجهاز طالما اتبعت تعليمات السلامة.


وأضافت أنها ذكرت عملائها بأنه "يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة والأشياء بعيدة عن الآلة في جميع الأوقات"، كما نصحت الشركة بوضع مفتاح الأمان بعيدا عن متناول الأطفال.


وفقا للجنة السلامة، في حادثة واحدة على الأقل أصيب طفل أثناء جري أحد الوالدين على جهاز، مما يشير إلى أنه لا يمكن تجنب الخطر ببساطة عن طريق قفل الجهاز.

 

يباع الجهاز مقابل ما يزيد على 4300 دولار. ارتفعت مبيعات معدات "بيلوتون" خلال الوباء حيث يسعى الناس إلى الحفاظ على نظام اللياقة البدنية في ظل إغلاق صالات الألعاب الرياضية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الباندا

تمثال الباندا المتسلّقة يخطف الأنظار في الصين

d5b3282a1a0ae98216404a4ddf594c7f

احذروا قلة النوم في رمضان!

Queen-Elizabeth-This-photo-is-heartbreaking

تفاصيل الرسالة المفجعة التي تركتها ملكة بريطانيا على تابوت الأمير فيليب

YcOfzbL

القبض على قط يهرب المخدرات إلى أحد سجون بنما ! - فيديو

main_image60238f1c8234e

طعن عامل التوصيل لهذا السبب المفاجئ في فرنسا

بيبيي

سيدة بريطانية تحمل بطفلها الثاني بينما لم تنجب الأول بعد

أخبار متعلقة
a8b4c00683b925dd9fac2ddd85c068f8-535x364

الشيف التركي بوراك ينشر فيديو جديد يثير الجدل.. شاهد

20170821_165133_08ce3cc6_w1920

حرقا وركلا.. تعذيب وحشي لقط يثير ضجة في السعودية - شاهد