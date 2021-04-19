تحذير من آلة منزلية خطرها يهدد الأطفال والحيوانات الأليفة - فيديو

الوكيل الاخباري - حثت وكالة فيدرالية أمريكية الأشخاص الذين لديهم أطفال وحيوانات أليفة في المنزل، على التوقف عن استخدام جهاز المشي، مشيرة إلى وقوع إصابات وحالة وفاة مرتبطة بالآلات.

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في تحذير عاجل، قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، مساء السبت، إن جهاز المشي "+ Tread" يشكل مخاطر جسيمة على الأطفال، بما في ذلك الجروح والكسور وحتى الموت، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأضافت الهيئة التنظيمية أنها على علم بـ39 حادثة تتعلق بجهاز المشي، بما في ذلك "تقارير متعددة عن أطفال علقوا وانجذبوا" تحت أسطوانة الآلة، وبحسب ما ورد سُحب حيوان أليف تحت الآلة أيضا.



أظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة على "يوتيوب"، طفلا صغيرا علق برأسه ويده تحت جهاز الجري الذي حاول سحبه بقوة أسفل منه، وظهر الطفل يتلوى قبل أن يتمكن من الفرار.



في بيانها الخاص، وصفت شركة "بيلوتون" ومقرها نيويورك تحذير لجنة السلامة بأنه "غير دقيق ومضلل".





بينما أقرت بأن أحد الأطفال قد مات في مارس/ آذار أثناء استخدام "Tread +" وأن آخر تعرض لإصابة في الدماغ، قالت الشركة إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام الجهاز طالما اتبعت تعليمات السلامة.



وأضافت أنها ذكرت عملائها بأنه "يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة والأشياء بعيدة عن الآلة في جميع الأوقات"، كما نصحت الشركة بوضع مفتاح الأمان بعيدا عن متناول الأطفال.



وفقا للجنة السلامة، في حادثة واحدة على الأقل أصيب طفل أثناء جري أحد الوالدين على جهاز، مما يشير إلى أنه لا يمكن تجنب الخطر ببساطة عن طريق قفل الجهاز.

يباع الجهاز مقابل ما يزيد على 4300 دولار. ارتفعت مبيعات معدات "بيلوتون" خلال الوباء حيث يسعى الناس إلى الحفاظ على نظام اللياقة البدنية في ظل إغلاق صالات الألعاب الرياضية.



المصدر : سبوتنك