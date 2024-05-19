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الأحد، 19-05-2024 08:53 ص

تحذير من تحدي جديد على 'تيك توك' - صور

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الوكيل الإخباري - وصفت أم بريطانية كيف عانت ابنتها من حروق مؤلمة بعد محاولتها اتباع تحدي تيك توك لصنع وجبة Tanghulu الصينية الخفيفة من الفاكهة .

وتزعم إيما لويز أوين أن تحدي الطعام الذي شوهد على تيك توك كان من الممكن أن يترك ابنتها تعاني من ندوب "لمدى الحياة".

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وحذرت الوالدة القلقة الأهالي الآخرين من مخاطر "تحدي Tanghulu" بعد أن أصيبت ابنتها صوفي روزي البالغة من العمر 12 عامًا بحروق خطيرة.


ويتضمن التحدي تسخين السكر والماء لصنع شراب السكر، ثم يتم تزجيجه فوق أسياخ الفاكهة قبل غمسه في الماء البارد لتكوين سطح صلب ومقرمش.


لكنه نتج عنه خليط من الماء المغلي والسكر، يعرف باسم 'prison napalm'، والذي كثيرا ما يُستخدم من قبل السجناء.

 

وقالت السيدة أوين، التي تعيش في كارديف، ويلز، إن ابنتها قامت بتسخين الشراب باستخدام إبريق بلاستيكي في الميكروويف، لكن الصلصة الحارة المغلية ذابت من خلال الوعاء على قدم صوفي ويدها.

 


 لبنان 24

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