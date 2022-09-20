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الثلاثاء، 20-09-2022 03:57 م

تحذير من تحدٍ على "تيك توك" يؤدي إلى الدخول للمستشفى

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الوكيل الإخباري-حذر الخبراء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من تحدِ جديد على تطبيق "تيك توك" يؤدي إلى إدخال من يقومون به إلى المستشفى.


والتحدي الذي يحمل عنوان #OneChipChallenge ، ابتكرته احدى شركات رقائق التورتيلا  العالمية ذات النكهات المتعددة، والتي أطلقت نكهة جديدة تحتوي على أقوى أنواع البهارات الحارة، وتسبب تغيرا في لون اللسان بعد أكلها بثوان.


ويكمن التحدي الذي رفضه العديد من مستخدمي التطبيق لخطورته على الصحة على تناول رقاقة التورتيلا الحارة جدا بأكملها، والانتظار لأطول فترة ممكنة قبل شرب أو تناول أي شيء، ثم نشر ردود أفعالهم عبر الإنترنت.


لكن الخبراء الطبيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين جربوا التحدي، حذروا من الاتجاه الخطير المحتمل الذي قيل إنه أرسل البعض، بما في ذلك الأطفال، إلى المستشفى وهم يعانون من ألم مبرح في المعدة .


وقالت إحدى الفتيات اللواتي جربن التحدي، إنها راهنت بمبلغ 50 دولارا لأكل الرقاقة. مع مرور الوقت، ازداد شعور الحريق وتم نقلها في النهاية إلى المستشفى حيث تم إعطاؤها أدوية مختلفة استغرقت ساعات لتخفيف آلام المعدة الشديدة.


وبحسب ما ورد شهدت ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما، عدد من حالات الدخول إلى المستشفى بسبب التحدي.

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روسيا اليوم

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