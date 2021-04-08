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الخميس، 08-04-2021 02:08 م

تحذير من غسل محرك السيارة إلا في حالات استثنائية

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الوكيل الإخباري - حذر نادي السيارات ADAC الألماني من غسل محرك السيارة إلا في حالات استثنائية، كما قدم بعض النصائح في هذا الصدد.

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ونقلت شبكة "العين" الإخبارية عن نادي السيارات الألماني أنه يجب عدم غسل محرك السيارة بشكل متكرر، كي لا تلحق ضرر وتلف به، ويمكن غسله فقط في حالات استثنائية، منها اتساخ المحرك بشدة بسبب تسريب الزيت.


وأوضح خبراء السيارات أن كتلة المحرك عادة ما تكون محمية ضد الصدأ والتآكل من قبل المصنع، لذلك ينبغي تكليف إحدى الورش الفنية المتخصصة عند الرغبة في غسل وتنظيف المحرك بشكل تام، نظرا لأن مواد التنظيف المستخدمة يمكن أن تتسبب في الإضرار بطبقة الحماية من الصدأ والتآكل.


ويقوم الفنيون برش منظف بارد على كتلة المحرك، بعد ذلك تتم معالجة المحرك بمواد حافظة للحماية من الصدأ والتآكل.


كما يحذر الخبراء الألمان من استعمال أجهزة التنظيف بالضغط العالي، نظرا لأن تيار الماء القوي قد يؤدي إلى حدوث تلفيات في الوصلات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية مثل المولد الكهربائي أو صناديق المصاهر.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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