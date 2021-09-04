تحذير من مخاطر أمنية مرتبطة بالسيارات الكهربائية الذكية

الوكيل الاخباري- حذر مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بصناعة المركبات الذكية، بحسب ما أوردته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.



وقال شين جوبين، نائب وزير وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الصين تحتاج إلى تكييف إجراءات تنظيمية للحماية من مخاطر الإنترنت وأمن البيانات المرتبطة بتطوير المركبات الذكية، مثل الجمع غير المصرح به للمعلومات الشخصية.

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وأضاف المسؤول، الذي كان يتحدث في منتدى بمدينة ”تيانجين“ يوم السبت، أن ”منظمي الصناعة سيطلبون من الشركات إجراء عمليات تفتيش ذاتية على أمن بيانات السيارات، وأمن الشبكات، وترقيات البرامج، مؤكدا أنه سيدرس معايير الدخول للوصول إلى شبكة السيارات الذكية“.



وأشار شين، الذي توقع ارتفاع مبيعات الصين من سيارات الطاقة البديلة إلى أكثر من 1.7 مليون في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وتمثل أكثر من 10٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، إلى أن من المهم الحد من الاستثمارات العمياء في قطاع السيارات الكهربائية.

المصدر: إرم