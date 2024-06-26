الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى قطاع غزة

وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع

حماس: ندعو لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى

بيان هام صادر عن مديرية الامن العام

%93 نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين المتوقعة منذ شباط

747 مليون دينار عجز الميزان التجاري خلال نيسان الماضي

ارتفاع جديد على سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

التربية: امتحان التوجيهي المقرر بتاريخ 7 تموز في موعده

انتشال جثامين 3 شهداء بعد قصف استهدفهم شرقي رفح

اشهار كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" لأريج الطوالبة

الأربعاء، 26-06-2024 01:26 م

تحذير من نوع حشرات قد تتواجد في المنازل بكثرة

4259aa511d911bbe4f300e70f0


الوكيل الإخباري- أطلقت خبيرة النظافة الشهيرة ماري فوثر، المعروفة على تيك توك باسم "مدام سويت"، تحذيراً لمتابعيها من مخلوقات صغيرة قد تكون مختبئة في الحمام دون أن يتمكن أحد من ملاحظتها.

اضافة اعلان


وقالت الخبيرة إن احتمال وجود حشرات تعرف بـ"السمكة الفضية" كبير جداً في الحمامات، وفقاً لموقع "ميرور".


السمكة الفضية هي حشرة عديمة الأجنحة، لها جسم مدبب وملمس متقشر، ومعروفة بحركاتها السريعة والمتمايلة، وتفضيلها للبيئات الرطبة والمظلمة. تتغذى هذه الحشرة على الكربوهيدرات، بما في ذلك النشويات والسكريات، وغالبًا ما تتسبب في إتلاف الكتب والملابس. ورغم ذلك، هناك حل بسيط للتخلص منها نهائيًا، وفقاً للخبيرة "مدام سويت".


في مقطع حاز آلاف المشاركات والإعجابات، قالت الخبيرة: "قد تكون هذه المخلوقات مختبئة في حمامك طالما أن حمامك رطب. ستختبئ هذه المخلوقات في أماكن لا يمكنك رؤيتها، وستستمر في الظهور لأنها ستضع بيضها".


وأضافت الخبيرة: "إذا كنت تريد طردها، فعليك أن تجعل حمامك أقل ترحيباً. مما يعني أنه يتعين عليك تجفيف الرطوبة، احصل على جهاز مزيل للرطوبة، واستمر في تشغيل المروحة، وافتح النافذة، وابحث عن طريقة لتقليل الرطوبة في حمامك."

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خاص

فرنسي يبدل لون مركبته للتهرب من مخالفة سرعة

image

الأقمار الاصطناعية.. عين فضائية على البحر!

mousitque_zika_0

"بعوضة".. تقلق أولمبياد الفرنسيين

202462515256322AB

دراسة: ولايات أمريكية ستختفي في 2050

Doc-P-1164545-638435907345941358

في هذا الموعد.. "كويكب خطير" يمر بمحاذاة الأرض

WhatsApp Image 2024-06-25 at 12.30.20 PM

فيديو صادم .. لحظة سقوط فتاة من الطابق الثالث في صالة رياضية بإندونيسيا