تحذير من نوع حشرات قد تتواجد في المنازل بكثرة

الوكيل الإخباري- أطلقت خبيرة النظافة الشهيرة ماري فوثر، المعروفة على تيك توك باسم "مدام سويت"، تحذيراً لمتابعيها من مخلوقات صغيرة قد تكون مختبئة في الحمام دون أن يتمكن أحد من ملاحظتها.

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وقالت الخبيرة إن احتمال وجود حشرات تعرف بـ"السمكة الفضية" كبير جداً في الحمامات، وفقاً لموقع "ميرور".



السمكة الفضية هي حشرة عديمة الأجنحة، لها جسم مدبب وملمس متقشر، ومعروفة بحركاتها السريعة والمتمايلة، وتفضيلها للبيئات الرطبة والمظلمة. تتغذى هذه الحشرة على الكربوهيدرات، بما في ذلك النشويات والسكريات، وغالبًا ما تتسبب في إتلاف الكتب والملابس. ورغم ذلك، هناك حل بسيط للتخلص منها نهائيًا، وفقاً للخبيرة "مدام سويت".



في مقطع حاز آلاف المشاركات والإعجابات، قالت الخبيرة: "قد تكون هذه المخلوقات مختبئة في حمامك طالما أن حمامك رطب. ستختبئ هذه المخلوقات في أماكن لا يمكنك رؤيتها، وستستمر في الظهور لأنها ستضع بيضها".



وأضافت الخبيرة: "إذا كنت تريد طردها، فعليك أن تجعل حمامك أقل ترحيباً. مما يعني أنه يتعين عليك تجفيف الرطوبة، احصل على جهاز مزيل للرطوبة، واستمر في تشغيل المروحة، وافتح النافذة، وابحث عن طريقة لتقليل الرطوبة في حمامك."



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