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تحذير هام من عاصفة شمسية في كوكب الأرض

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الجمعة، 26-11-2021 03:11 م

تحذير هام من عاصفة شمسية في كوكب الأرض

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الوكيل الاخباري- يستعد المتنبئون بالطقس الفضائي لسحابة من البلازما الساخنة والمجال المغناطيسي من الشمس نحو كوكبنا.

وشوهد ما يسمى بالقذف الكتلي الإكليلي (CME) يهرب من الشمس يوم الأربعاء، وقد يوجه "ضربة خاطفة" إلى الكوكب. وتأتي الكتل الإكليلية المقذوفة عبارة عن غيوم كبيرة من الجسيمات المشحونة ومجال مغناطيسي يتدفق من هالة الشمس - الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي للنجم. ووفقا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي (SWPC)، يمكن أن تصل CME إلى الكوكب بسرعات تتراوح بين 250 كم في الثانية و3000 كم في الثانية.

وحذر علماء الفلك في موقع SpaceWeather الآن من أن CME قد تصل إلى الكوكب بحلول يوم السبت.

وجاء التحذير بعد اندلاع كتل كبيرة من نصف الكرة الجنوبي للشمس. وشقت الانبعاثات الغلاف الجوي للشمس وأطلقت سحابة من الحطام في الفضاء.

وكتب علماء الفلك في الموقع: "تخيلوا واديا يبلغ طوله 50000 ميل بجدران شاهقة من البلازما شديدة الحرارة. بالأمس، كان هناك واحد على الشمس. تشكلت عندما انطلقت خيوط مغناطيسية من نصف الكرة الجنوبي. وشقّ الخيط المتفجر الغلاف الجوي للشمس، وحفر الوادي أثناء صعوده. وظلت الجدران المتوهجة سليمة لأكثر من ست ساعات بعد الانفجار".

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وأضاف موقع طقس الفضاء: "تشير بيانات النظرة الأولى إلى أنها قد توجه ضربة سريعة إلى المجال المغناطيسي للأرض في 28 نوفمبر".

وعندما تتفاعل CMEs مع الغلاف المغناطيسي للأرض فإنها قد تحفز عاصفة مغناطيسية أرضية (عاصفة شمسية).

وأوضح مركز SWPC أن العاصفة المغناطيسية الأرضية هي اضطراب كبير في الغلاف المغناطيسي للأرض يحدث عندما يكون هناك تبادل فعال للغاية للطاقة من الرياح الشمسية إلى بيئة الفضاء المحيطة بالأرض. وتنتج هذه العواصف عن الاختلافات في الرياح الشمسية التي تنتج تغييرات كبيرة في التيارات والبلازما والحقول في الغلاف المغناطيسي للأرض".

وترتبط أقوى العواصف الشمسية عادة بوصول CME.

واعتمادا على قوة CME، سيصنف العلماء العاصفة الناتجة على مقياس من "G1 Minor" إلى "G5 Extreme".

وفي النهاية المنخفضة للمقياس، يمكن أن تسبب العواصف الصغيرة بعض الاضطرابات في عمليات الأقمار الصناعية وقد تحدث تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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