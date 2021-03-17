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الأربعاء، 17-03-2021 02:25 م

تحركات في البرلمان المصري لحظر لعبة ببجي موبايل

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الوكيل الاخباري - تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في مصر، لمناقشة طلب إحاطة لحظر لعبة ببجي، التي تنتشر بشكل واسع بين الشباب والمراهقين.

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وقالت النائب سوسن حسني حافظ، التي تقدمت بطلب الإحاطة الخاص بحظر اللعبة "إنها تؤثر علي سلوك الأطفال والمراهقين بشكل كبير، وتسبب في اكتساب صفات عنيفة في شخصيتهم، نتيجة مشاهد ومحتوى العنف الموجود باللعبة، ما يمكن أن يتسبب في تحول هؤلاء اللاعبين من تلك الأعمار لمجرمين يرتكبون جرائم قتل أو الشروع بالقتل".


وحذرت سوسن أيضا من "تأثير هذه اللعبة على تحول اللاعب لشخص كسول جدا لأنه يضطر للجلوس أوقات طويلة في مكانه للعب، ما يؤثر بطبيعة الحال على الصحة واللياقة البدنية لهؤلاء الشباب".


وطالبت النائب خلال طلب الإحاطة المقرر مناقشته اليوم بلجنة الاتصالات، بضرورة حظر هذه اللعبة لأثارها السلبية على الأطفال، سواء فكريا أو علميا، بخلاف تأثيرها على الصحة العامة لديهم بشكل سيدمر الأجيال الحالية والقادمة.


وأشارت النائب سوسن حسني حافظ، إلى فتوى قسم متابعة وسائل الإعلام بمركز الأزهر للفتوي الإلكترونية، بشأن حرمانية ارتكاب أي شيء يهدد حياة وسلامة الأجساد، وخطورة هذه الألعاب على الفرد والمجتمع، موضحة أن هذا النوع من الألعاب يعتبر ضمن الحروب الإلكترونية التي يزرعها الغرب كجزء من الحروب الناعمة التي تستهدف الأطفال، لخلق جيل جديد يفتقد الثقافة والفكر.

 

 

 المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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