تحول لنجم المنصات.. أكثر من 400 صورة سيلفي لدب أميركي

ودف الفضول الدب لاستكشاف إحدى الكاميرات المثبتة في المكان الذي يعيش فيه، وأعجبه الأمر، حتى بدأ في أخذ وضعيات مثل صور "سيلفي" بأوضاع تتشابه مع صور البشر تقريبا.
ويظهر الدب الذي يعيش في منطقة بولدر، في الصور بينما يغير وضعيته ويلتقط صورا في أوضاع مختلفة، يقترب من الكاميرا بواحدة، ويبتعد بأخرى، كما التقطت الكاميرا له بعض اللقطات بزاوية جانبية أنتجت صورا مميزة.
We need more of this kind of content. https://t.co/uwnmhHUGPw— Stephanie BerniNg (🆖) (@Stephng26) January 28, 2023
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