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الأربعاء، 01-02-2023 11:41 ص

تحول لنجم المنصات.. أكثر من 400 صورة سيلفي لدب أميركي

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الوكيل الإخباري - تحول دب أميركي يعيش في ولاية كولورادو إلى نجم عبر المنصات، بعد أن أبدى كثيرون إعجابهم بصوره التي انتشرت كثيرا مؤخرا، والتي التقطت عبر كاميرا للحياة البرية ويظهر فيها الدب في صور بطريقة "سيلفي".
 
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ودف الفضول الدب لاستكشاف إحدى الكاميرات المثبتة في المكان الذي يعيش فيه، وأعجبه الأمر، حتى بدأ في أخذ وضعيات مثل صور "سيلفي" بأوضاع تتشابه مع صور البشر تقريبا.

ويظهر الدب الذي يعيش في منطقة بولدر، في الصور بينما يغير وضعيته ويلتقط صورا في أوضاع مختلفة، يقترب من الكاميرا بواحدة، ويبتعد بأخرى، كما التقطت الكاميرا له بعض اللقطات بزاوية جانبية أنتجت صورا مميزة.

 

 

 

 

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