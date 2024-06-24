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الإثنين، 24-06-2024 10:56 ص

تخطت نصف درجة الغليان.. دولة عربية تسجل أعلى حرارة على وجه الأرض

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الوكيل الإخباري- لا تزال درجات الحرارة القياسية تضرب دول العالم، مع بداية فصل الصيف رسمياً منذ أيام قليلة، والتي بدأت خلال فصل الربيع وتستمر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتحديداً حتى يوم 23 سبتمبر المقبل، وآخرها تسجيل دولة عربية أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الأرض.

ولم تمر الـ24 ساعة الماضية مرور الكرام على العراق، بعدما سجلت مفارقة غريبة، بعد أن أظهرت بيانات منظمة الأرصاد العالمية، أن أعلى 10 مدن حرارة في العالم جاءت كلها مدن عراقية.

دولة عربية تسجل رقماً قياسياً في درجات الحرارة المرتفعة

وبحسب موقع "Arab Weather"، سجلت مدينة البصرة العراقية أعلى درجة حرارة عظمى على كوكب الأرض، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 51.1 درجة مئوية، متجاوزة جميع دول العالم.

"تصل إلى حد الغليان" هكذا كشف التقرير أن مدن العراق التي تجاوزت الـ50 درجة مئوية، وصلت إلى نصف درجة الغليان، نتيجة اشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على منطقة جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، تزامناً مع تعمق سطحي للمنخفض الحراري في الركن الجنوبي من العراق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى قيم عالية.

البصرة تتخطى أسوان وقنا في درجات الحرارة القياسية
وكانت مدينتا أسوان وقنا قد دخلتا قائمة الأعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الأسابيع الماضية، بدرجات حرارة عظمى وصلت إلى 49 درجة مئوية، إلا أن المدن العراقية، وتحديداً مدينة البصرة، التي تجاوزت هذا الرقم، وصلت إلى أعلى معدل ارتفاع في درجات الحرارة على العالم حتى الآن بتجاوز حاجز الـ50 درجة مئوية.

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المصدر : الوطن



 




 

 


 

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