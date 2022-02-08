الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 11:07 ص

تخلّ عن وسائل التواصل الاجتماعي لشهرين واكسب ألفي دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آب تايم بحثها عن متطوعٍ شجاع يقوم بحذف مواقع التواصل الاجتماعي كافة لمدة شهرين مقابل حصوله على ألفيْ دولار أميركي.

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ووضعت الشركة مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم فيها المتطوع الجريء، حيث يجب عليه حذف تطبيقات فيس بوك، انستغرام، تيك توك، سناب شات، توتير، وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي كافة، قبل أن يقوم بعدها برصد وتوثيق مستويات وساعات الإنتاج في العمل وتحديد أثر هذا الابتعاد على صحته النفسية.

وقال أحد مؤسسي الشركة باتيرك والكر إن الهدف من هذا الأمر معرفة أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنتاجية في العمل وعلى الصحة النفسية، خاصةً مع ازدياد نسبة تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 16% منذ انتشار جائحة كورونا.

وأشار إلى أن شركته لا تقف ضد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها ترى ضرورة دراسة المشكلات السلوكية التي تسببها هذه المواقع، بعد إدمان الناس عليها.


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