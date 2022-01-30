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الأحد، 30-01-2022 04:41 م

تدريب الغربان على جمع القمامة في السويد

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام سويدية بأن شركة "كورفيد كلينينغ" أطلقت برنامجا لتدريب الغربان على جمع القمامة الصغيرة كأعقاب السجائر مثلا في شوارع السويد.

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وينص البرنامج على تدريب الغربان على جمع القمامة ووضعها في آلة خاصة، تقدم لها الطعام مقابل ذلك.

ونقلت وكالة "تي تي" السويدية عن مؤسس شركة "كورفيد كلينينغ" كريستيان غونتر هانسن قوله إنه "من السهل تدريب الغربان، وهناك احتمال أنها ستتعلم من بعضها البعض. ولكن في الوقت نفسه هناك احتمال قليل لتأكل أي قمامة بالخطأ".

 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ذلك قد يسمح بتقليص النفقات على التنظيف بحوالي 75%.

 

 

لبنان 24 

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