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السبت، 13-03-2021 01:48 م

ترامب يقتحم حفلة خيرية ويلقي كلمة - فيديو

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الوكيل الاخباري - ظهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في حفل لجمع التبرعات لإنقاذ الكلاب، أقيم داخل مقر إقامته بمنتجع مارا لاغو في ولاية فلوريدا.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "ترامب فاجأ الحاضرين في الحفل وصعد إلى المنصة، حيث ألقى خطابا مرتجلا"، مشيرة إلى أن ترامب لم يرتدي زيا رسميا، بل مجرد قميص أبيض قصير وبنطال أسود، وقبعته الحمراء الشهيرة.


وقال ترامب، مخاطبا الحاضرين، "لم أستعد إلى هذا الأمر تحديدا (إلقاء الخطاب)، لكني كنت أمشي على مقربة، وسمعت الناس يصرخون"، مضيفا أنه "أراد إلقاء الكلمة لأنه شعر أن حملة التبرعات مهمة وعظيمة".

 

 


وتابع: "أنا معكم 100 بالمئة. لقد عقدنا العديد من الاجتماعات في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي بشأن إنقاذ الكلاب ومساعدتها".


وتوجه ترامب، بعد مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أحد المنتجعات التي يملكها في ولاية فلوريدا الجنوبية، قبل أن يقرر أخيرا العودة إلى مسقط رأسه وولايته المفضلة نيويورك، ثم ما لبث أن عاد أدراجه إلى فلوريدا، حيث حضر الحفل.



 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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