تركيا.. أكبر فنجان شاي في العالم مرشح لدخول موسوعة غينيس - صورة

الوكيل الإخباري - ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن تركيا قدمت طلبا إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم.



وقال رئيس بورصة التجارة في ريزة، محمد أردوغان، إن "تسجيل الفنجان في الموسوعة سيمثل فخرا لهم، وأشار إلى أن الشاي هو رمز مدينة ريزة".



ويتكون البناء من 7 طوابق وبارتفاع يبلغ 30 مترا.



ويشمل المشروع، سوقا سيتم إنشاؤه على مساحة 9 آلاف و 500 متر مربع، يضم مقاهي الشاي، وأقسام المبيعات، وكذلك أماكن لبيع قماش ريزة، ومعالجة النحاس، والأطباق المحلية، ومصانع الحجر والجسور المقوسة.

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المصدر - البيان