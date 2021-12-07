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الثلاثاء، 07-12-2021 10:13 ص

تركيا: العثور على 255 قطعة اثرية من حطام سفن قديمة

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الوكيل الإخباري - عثر علماء الآثار خلال عمليات التنقيب في المياه التركية، خلال هذه السنة على 255 قطعة أثرية. وأوضحت صحيفة هوريت ديلي نيوز أن عمليات التنقيب تحت الماء كانت قد بدأت عام 1960 .

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بعد أن اكتشف باحثون في البحر الأبيض المتوسط، قرب مدينة فينيقيا، بقايا سفينة غارقة تعود إلى أواخر العصر البرونزي. وكشفت التنقيبات مؤخراً عن آثار مهمة نقلت إلى المتاحف. وفي العام الجاري، تحديداً، عثر على 255 قطعة أثرية، وذلك حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

المصدر - البيان 

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