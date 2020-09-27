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الأحد، 27-09-2020 02:32 م

تركيا تتكفل بتطوير موهبة شاب صومالي مهتم بصناعة الطائرات - فيديو

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الوكيل الاخباري – أعلنت الحكومة التركية السبت، أنها ستتكفل بتطوير موهبة الشاب الصومالي غوليد عبدي في صناعة الطائرات.

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ووصل الشاب الصومالي عبدي إلى تركيا للمشاركة في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بناء على دعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.


وكان أوغلو قد كلف باستضافة مهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء الشاب الصومالي الذي اشتهر بصناعة مجسمات الطائرات.

 



وقال ياووز سليم قيران نائب وزير الخارجية التركي، إن الشاب الصومالي الموهوب سيشارك في المهرجان بولاية غازي عنتاب التركية، وسيتلقى تدريبات حول الطائرات المسيرة.


وأضاف: "مرحبا بك في تركيا يا غوليد! نؤمن بأنك ستفتح أبواب أحلام أكبر من خلال الملاحظات التي ستسجلها غدا بمشيئة الله في تكنوفيست غازي عنتاب وبعد ذلك في مؤسساتنا الشريكة لحملة التكنولوجيا الوطنية".


ويعتبر مهرجان تكنوفيست وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية.


وانطلقت الخميس في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء"، حيث ستستمر حتى غدا الأحد.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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