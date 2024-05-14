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الثلاثاء، 14-05-2024 09:03 ص

تركيا تعتقل أميركيا حاول تهريب 1500 عقرب وعنكبوت - فيديو

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية باعتقال أمين بالمتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي لورينزو برينديني، يوم الإثنين، أثناء محاولته تهريب عينات من العناكب والعقارب.

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وذكرت وسائل إعلام أن برينديني، خبير العناكب في المتحف الذي يقع مقره في نيويورك، احتجزته الشرطة في مطار إسطنبول أثناء محاولته تهريب حوالي 1500 عينة خارج البلاد.

 

من جهته، قال برينديني إنه مثل أمام القاضي وتم إطلاق سراحه من دون توجيه اتهامات إليه.


واشار برينديني إلى ان الشرطة تجاهلت التصاريح التي حصل عليها من الحكومة التركية لإجراء أبحاثه بالتعاون مع علماء أتراك.

 

ويُدرج الموقع الإلكتروني للمتحف برينديني باعتباره أمينا لمجموعات العناكب والعقارب والحريش (كثيرات الأرجل) والديدان، ويقول إن أبحاثه في مجال العناكب والعقارب أخذته إلى أكثر من 30 دولة.

 

 

لبنان 24

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