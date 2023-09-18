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الإثنين، 18-09-2023 01:26 م

تركي يحرق شعر شاب في عبارة بحرية بإسطنبول - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة قيام رجل تركي، بحرق شعر شاب، خلال تواجدهما على متن عبارة في مدينة إسطنبول.

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ورصد مقطع الفيديو لحظة قدوم الرجل من خلف الشاب، واشعل النار في شعره، وسط تواجد عدداً من الأشخاص على متن العبارة.


ونهض الشاب بسرعة وقام بإطفاء النار المشتعلة في شعره، ثم أنهال بالضرب على الرجل، وسط محاولات من عدة أشخاص لفض الشجار بينهما، حيث وجاء تصرف الرجل بحرق شعر الشاب الذي لا يعرفه، “لأنه طويل”.

 

 

هتون 

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