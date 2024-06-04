الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مستشفى صفد يؤكد استقبال 16 مصابا بينهم جنود اسرائيليين

تعميم هام من الجمارك بشأن مركبات الأردنيين المغتربين

بلدية إربد تباشر بإعادة الانشاء لعدد من شوارع المدينة

الطاقة للأردنيين: اضبطوا المُكيفات على هذه الدرجة حتى لا ترتفع فواتير الكهرباء

هكذا بلغ سعر الذهب في الاردن اليوم

فعالية مجانية للأردنيين.. استعراض حي للدبابات يومي الجمعة والسبت المقبلين

حادث سير في عمان .. والسبب “تغيير المسرب المفاجئ” !

الكويت تتجه لاستبدال أسماء الأشخاص بالأرقام في تسمية شوارعها

كيلو الخيار والكوسا يصل إلى 30 قرشاً في السوق المركزي

الامن العام : 4 اصابات بحادث سير

الثلاثاء، 04-06-2024 09:15 ص

'ترند' خطير يغزو تيك توك.. والخبراء يحذرون

news_108565_1717440797.860777beceff497bf1ce887201a11393cd51


الوكيل الإخباري - حذّر الخبراء من الآثار الجانبية لاستخدام زيت الخروع الذي روّج له البعض في "ترند" جديد على تيك توك .

اضافة اعلان

 

وادّعى صانعو المحتوى على تيك توك أن الزيت المذكور "يزيل السموم"، إلا أنّه قد يؤدي إلى الإصابة بإسهال شديد بحسب الخبراء.


ولفتت جين كلارك، الممرضة في نادي الثقة بأستراليا، إلى أن زيت الخروع "يمنع امتصاص السوائل في الأمعاء" ويسبب "حركات متسارعة"، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف وسوء التغذية.


وأشارت كلارك إلى وجود استخدامات أخرى رائعة لزيت الخروع بسبب ترطيبه العميق للبشرة.

 

وأكدت كلارك: "لا يوجد أي دليل علمي على أن زيت الخروج له تأثير على الأمراض الخطيرة مثل السرطان، فهذه مجرّد خرافة".


ومن جهتهم، قال الخبراء أيضاً إن "زيت الخروع لن يُعيد نمو الشعر بطريقة سحرية، ولن يؤدي إلى إزالة الهالات السوداء"

 

 

لبنان 24

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أحزمة الأمان التي تعمل على تثبيت جسم الطفل في مقعد الأطفال بإحكام

نصائح ذهبية لاصطحاب الأطفال في السيارة بشكل آمن

1111

نصائح لحماية السيارة من موجة الطقس الحارة

9خ9خ9خ9خ

شاهد اصطدام مروع لطائرتين أثناء تحليقهما في السماء بالبرتغال

55555

سعودي ينتقم من حلاق بطريقة غير متوقعة

Doc-P-1206771-638528731211821554

غزو حشرات الزيز يثير ذعر بين الناس في أمريكا

563400

بطريقة مختلفة ونادرة.. شاهد ما فعله هذا التاجر الأمريكي لجذب الزبائن والمتابعين