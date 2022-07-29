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ترى بالعين المجردة فجر السبت.. ظاهرة فريدة في سماء بعض الدول العربية

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الجمعة، 29-07-2022 10:54 م

ترى بالعين المجردة فجر السبت.. ظاهرة فريدة في سماء بعض الدول العربية

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الوكيل الاخباري - تشهد بعض الدول العربية، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة، وتصل ذروتها خلال الساعات الأولى قبل شروق شمس، السبت.

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وقالت الجمعية الفلكية بجدة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن زخة شهب "دلتا الدلويات" ستصل ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس السبت الموافق 30 يوليو 2022 في "سماء الوطن العربي".


وتوقع رئيس الجمعية، ماجد أبوزاهرة، أن تكون الشهب في أفضل أحوالها ابتداء من حوالي الساعة 03:00 فجرا، عندما تكون نقطة إشعاعها عالياً في السماء باتجاه الأفق الجنوبي، مشيرا إلى "استمرار تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر".
 وأضاف أن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكرا، ما يعني بأن السماء ستكون مظلمة لتساقط الشهب "شرط أن يكون الرصد من موقع بعيد عن أضواء المدن".


وأوضح أن عين الإنسان تحتاج إلى حوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام وعلى الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات لأن الشهب "ترى بالعين المجردة".


وتعد "دلتا الدلويات" من الشهب المتوسطة، وتنشط سنويا في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 25 شهابا بالساعة عند ذروتها، وفقا للجمعية.


وسوف تستمر ظاهرة شهب دلتا الدلويات لعدة أسابيع بعد الذروة ولكن بمعدل أقل وسوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوحاً خلال هذه الفترة. 

 

 




 

 


 

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