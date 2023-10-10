تريد حماية سيارتك من عوامل الطقس شتاء.. إليك هذه النصائح

الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون الشتاء وقتاً صعباً لأصحاب السيارات، حيث يؤثر الطقس البارد، والظروف القاسية، في ممتلكاتك الثمينة، في حال لم تكن حذراً.

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ورغم أن جميع المركبات تحتاج إلى رعاية إضافية خلال فصل الشتاء، فإن السيارات الفاخرة، بهندستها المناسبة، تحتاج إلى القليل من الاهتمام الإضافي. لكننا، هنا، قمنا بتجميع ست نصائح مفيدة، يمكنك اتباعها للحفاظ على فخامة سيارتك، وإبقاء الإطارات في حالة ممتازة طوال فصل الشتاء، بدءاً من الاهتمام بالجماليات، وحتى الالتزام بجدول صيانة ممتاز.

الاهتمام بالجوانب الجمالية:

السيارات يجب أن تبدو جميلة دائماً، كأنها لا تستخدم إلا نادراً، لذا تجب العناية بأي خدوش أو عيوب في أسرع وقت ممكن، كما من المهم أن تقوم، أيضاً، بغسلها وتشميعها جيدًا قبل حلول الطقس البارد، إذ سيساعد ذلك على حماية الطلاء من عوامل الطقس.



كما أنه من المهم ألا تنسى العجلات، إذ إن قساوة الشتاء تؤثر في العجلات المعدنية، لذا سيساعد تنظيف عجلاتك بانتظام بمنظف غير حمضي في الحفاظ على لمعانها، ومنع تآكلها.



وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في أغطية السيارات العالية الجودة، واستخدام المرآب، يمكن أن يقطعا شوطًا طويلاً في حماية الجزء الخارجي لسيارتك من عوامل الشتاء القاسية، مثل: العواصف الثلجية، والبرد. بالإضافة إلى ذلك، فكري في وضع طبقة إضافية من «الفيلم الواقي»، أو الطلاء الخزفي، لمزيد من المتانة ضد رقائق الصخور والخدوش.



ولا تهمل المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية، إذ خلال أشهر الشتاء عندما تقل الرؤية من الضروري التأكد من أن جميع الأضواء نظيفة، وتعمل بشكل صحيح؛ لتحقيق أقصى قدر من السلامة على الطريق.

الاعتناء بالداخل:

إن العناية بالجزء الداخلي لسيارتك لا تقل أهمية عن الحفاظ على مظهرها الخارجي، فبعد كل شيء هذا هو المكان الذي تقضين فيه معظم وقتك أثناء القيادة، لذلك من المهم الاستثمار في سجادات أرضية عالية الجودة؛ لحماية السجاد من الأوساخ والطين، التي يمكن أن تعلق بالداخل، حيث سيساعد تنظيف هذه الحصائر بالمكنسة الكهربائية، وتنظيفها بانتظام، على منع أي ضرر أو بقع.



بعد ذلك، انتبه إلى ما تحضره إلى سيارتك خلال فصل الشتاء، حيث يمكن للمظلات المبللة، والأحذية الثلجية والملابس الرطبة إدخال الرطوبة إلى المقصورة، ما قد يؤدي إلى نمو العفن أو الفطريات، وعليه فإنه يجب استخدام أغطية أو أكياس مقاومة للماء لمثل هذه العناصر؛ لتقليل الضرر المحتمل.



جانب آخر مهم، هو الحفاظ على المقاعد نظيفة، وصيانتها بشكل جيد، لذا اختاري أغطية المقاعد المصنوعة من مواد متينة وسهلة التنظيف، وامسحي المقاعد الجلدية بانتظام، باستخدام منظف لطيف، مصمم خصيصاً لها.

التمسك بجدول صيانة ممتاز:

يعد الحفاظ على جدول الصيانة الخاص بك أمراً بالغ الأهمية؛ عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سيارتك في حالة ممتازة خلال أشهر الشتاء، حيث لا تضمن الصيانة الدورية تشغيل سيارتك بسلاسة فحسب، بل تساعد أيضاً على منع ظهور أي مشكلات محتملة.



أولاً، وقبل كل شيء، تأكد من الالتزام بفترات الخدمة الموصى بها من قِبَل الشركة المصنعة، إذ يتضمن ذلك تغيير الزيت بشكل منتظم، واستبدال الفلتر، وفحص المكونات الحيوية مثل الفرامل، وسيساعد اتباع هذه الإرشادات في الحفاظ على تشغيل سيارتك بأفضل حالاتها.



بالإضافة إلى الصيانة الروتينية، انتبه إلى مناطق محددة، قد تتطلب رعاية إضافية خلال فصل الشتاء. على سبيل المثال، افحص البطارية بانتظام؛ لأن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تقلل كفاءتها، وتأكد من ملء جميع السوائل، خاصة سائل التبريد، وسائل غسيل الزجاج الأمامي، الذي يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الأداء الأمثل.

زهرة الخليج

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