تسبب لعبة 'الصبارة الراقصة' الشهيرة باضطرابات نفسية لدى الأطفال! ما الحقيقة؟

الوكيل الاخباري - كشف الطبيب المصري، جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن حقيقة ما إذا كانت لعبة "الصبارة الراقصة" تتسبب في إصابة الأطفال باضطرابات نفسية وتخاطبية.

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جاء ذلك في مداخلة أجراها فرويز لقناة "إكسترا نيوز"، والتي قال فيها إن الصبارة الراقصة ليست إلا لعبة للأطفال تردد بعض كلماتهم، وليس لها تأثير واضح على الصحة النفسية أو قدراتهم العقلية، خاصة وأن الأطفال يصيبهم الملل منها بعد استخدامها لعدة مرات.

واستبعد استشاري الطب النفسي أن تسبب الصبارة الراقصة مرض تكرار الكلام أو ما يعرف باسم " الإيكولاليا" لدى الأطفال، مشيرا إلى أن اللعبة قد تكون مناسبة للأطفال المتوحدين لما لها من تأثير إيجابي على كسبهم نوع من لغة التواصل.



وأكد الطبيب أن الصبارة الراقصة من الممكن أن تسبب بعض المشكلات للأطفال الذين لديهم مشكلات صحية أو جينية، لذلك ينًصح بضرورة أن تأخذ الأسر حذرها في تلك الحالة.

سبوتنيك