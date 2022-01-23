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الأحد، 23-01-2022 10:40 ص

تسرب 1500 لتر من زيت التدفئة بنهر في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - تسرب يوم السبت 1500 لتر من زيت التدفئة إلى نهر فيرا من إحدى الشركات بولاية هيسن وسط ألمانيا.

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لاحظ أحد سكان بلدة فانفريد الصغيرة شمالي الولاية أثر التسرب الزيتي في الصباح وأبلغ الشرطة.

 

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة في مدينة كاسل، كشف التحقيق أن الزيت تسرب من شركة قريبة من بلدة تريفورت في دائرة فارتبورج بولاية تورينجن إلى النهر.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة إن جميع فرق الإطفاء منتشرة على طول النهر في كلتا الولايتين هيسن وتورينجن لاحتواء التلوث بمساعدة حواجز طافية لمنع انتشار تسرب الزيت.

البيان 

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