الأحد 08-05-2022
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الأحد، 08-05-2022 10:10 ص

تسمم أسرة كاملة في مصر بسبب تناولهم سمكة الأرنب السامة

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الوكيل الإخباري - تسبب تناول «سمك الأرنب» في تسمم أسرة كاملة في مصر.

وذكرت صحيفة الأهرام أن مستشفى النصر التخصصي، تلقى أمس السبت أسرة مكونة من 5 أفراد لإصابتها بأعراض عصبية، نتيجة تناول «سمك الأرنب» السام ووصلوا فى حالة إعياء شديد، تم عمل العلاج اللازم لهم.

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وأجرى فريق طبي الفحوصات اللازمة للحالات المصابة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وعمل غسيل معوي لهم، وإعطائهم المحاليل وفيتامينات لرفع المناعة.

 

وحذر الفريق المواطنين من تناول السمك مجهول المصدر، والذي يعرض حياة متناوليه للخطر، موضحين أن أعراض التسمم تتمثل في تنميل حول الفم وبالأطراف إثر تناولهم للسمك المذكور.

 

البيان 

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