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الأربعاء، 08-03-2023 10:19 ص

تشريح جثة لدب بني عمره 3500 عام

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الوكيل الإخباري - قام المتخصصون من جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية بالتعاون مع زملائهم الروس والأجانب بتشريح جثة لدب بني يفوق عمرها 3500 عام.

وقد أجريت تلك العملية النادرة للمرة الأولى في العالم، مع العلم أن الجثة المكتشفة في جمهورية ياقوتيا بشمال شرقي سيبيريا كانت بحالة جيدة بسبب وجودها لمدة طويلة داخل الجليد الأزلي. واحتفظ الدب البني بأنسجته الرخوة، وهذه هي السمة المميزة له.

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وحسب الباحثين، فإن المظهر الخارجي للدب البني المكتشف في ياقوتيا لا يختلف من ناحية الشكل عن الدببة المعاصرة. وبفضل دراسة الأحفورة، سيتمكن العلماء من استعادة صورة المشهد الطبيعي لذلك الوقت، ومعرفة ما كان يأكله الحيوان المفترس القديم. وسيتم إرسال دماغ الحيوان إلى موسكو للدراسة.

 

البيان 

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