تشيلي.. لحظات مرعبة لسقوط عامل مساعد من مظلة في الهواء - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة ومخيفة أثناء قيام عامل أرضي بمساعدة شخصين على ركوب مظلة شراعية في تشيلي، حيث تسببت الرياح بسحبه وهو معلق معهما في الهواء، ليسقط على تلة.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق الحادث مدربا وطالبة مربوطين في مظلة ويرتديان جميع المعدات الخاصة بالطيران، بما في ذلك خوذات الاصطدام، في حين يظهر عامل الأرض - الذي لا يرتدي أي معدات واقية وغير مرتبط بالحزام - وهو يساعد الطائر المظلي على التحرك من مكانه، بينما انطلقت المظلة الشراعية، وتركت العامل معلقا في الهواء، ممسكا بالحزام، بينما ترتفع لأعلى وأعلى، ليترك العامل فجأة الحزام ويسقط من ارتفاع فوق تلة منخفضة، دون أن يصاب بأذى.

لبنان 24