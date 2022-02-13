الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 11:32 ص

تشيلي.. لحظات مرعبة لسقوط عامل مساعد من مظلة في الهواء - فيديو

e5


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة ومخيفة أثناء قيام عامل أرضي بمساعدة شخصين على ركوب مظلة شراعية في تشيلي، حيث تسببت الرياح بسحبه وهو معلق معهما في الهواء، ليسقط على تلة.

اضافة اعلان

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق الحادث مدربا وطالبة مربوطين في مظلة ويرتديان جميع المعدات الخاصة بالطيران، بما في ذلك خوذات الاصطدام، في حين يظهر عامل الأرض - الذي لا يرتدي أي معدات واقية وغير مرتبط بالحزام - وهو يساعد الطائر المظلي على التحرك من مكانه، بينما انطلقت المظلة الشراعية، وتركت العامل معلقا في الهواء، ممسكا بالحزام، بينما ترتفع لأعلى وأعلى، ليترك العامل فجأة الحزام ويسقط من ارتفاع فوق تلة منخفضة، دون أن يصاب بأذى.

 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

سقوط امرأة أربعينية في بئر بمدينة جزائرية

download (1)

من أجل ردائها.. أم تعلق ابنها بين السماء والأرض في الهند - فيديو

ناقة-النبي-صالح

السعودية.. ناقة تحتضن صاحبها بعد فراق - فيديو

6208c0114c59b7204622599f

الطفل فواز القطيفان يروي مرحلة اختطافه ويكشف طرق التعذيب التي تعرض لها - فيديو

6754-1

أقصى مسافة تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة الوقود

1uz6zvmm

سوريا..أم ترمي طفلها في بناء مهجور وترحل