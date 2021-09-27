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الإثنين، 27-09-2021 10:41 ص

تشييع الأمريكية الشابة غابي بيتيتو مباشرة عبر الإنترنت

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الوكيل الإخباري - تجمع عدد من أقرباء وأصدقاء المسافرة الأمريكية الشابة غابي بيتيتو التي أثار فقدانها ومقتلها بصورة عنيفة تأثراً كبيراً في الولايات المتحدة، الأحد قرب نيويورك خلال مراسم تشييع لها نُقلت مباشرة عبر الإنترنت في ظل الاهتمام الكبير بالقضية في البلاد.

وأقيمت المراسم بموازاة استمرار عمليات البحث عن براين لاندري الحبيب السابق للشابة البالغة 22 عاما والذي لاذ بالفرار من دون توضيح ما حصل في آخر أيام بيتيتو. 

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وقد جاب الشابان المتنزهات الوطنية في الغرب الأمريكي داخل شاحنة أعدت خصيصاً لهذه الرحلة التي وثقا تفاصيلها عبر صور ومقاطع فيديو نشراها على إنستغرام ويوتيوب.


وهو عاد منفرداً من هذه الرحلة قبل عشرة أيام من إبلاغ عائلة بيتيتو عن فقدانها. 


وقد عُثر على جثة الشابة في 19  سبتمبر في غاية بولاية وايومينغ قبل إعلان الشرطة أنها وقعت ضحية جريمة قتل.


وسطّرت الشرطة الفدرالية الأميركية الخميس مذكرة توقيف في حق براين لاندري (23 عاما) بتهمة التزوير في استخدام بطاقة مصرفية، وهو لا يزال متواريا حتى الساعة.


واستُخدم وعاء فارغ للرفات الجنائزي خلال مراسم تشييع غابي بيتيتو، وفق قناة "فوكس 35"، إذ إن محققي "اف بي اي" لم يسلموا جثة بيتيتو للعائلة بعد.


ودعا والد غابي بيتيتو الأحد في هولبروك بجزيرة لونغ أيلاند قرب نيويورك، الحاضرين والأمريكيين إلى الابتعاد عن الحزن إزاء وفاة ابنته واتخاذ حياتها القصيرة المليئة بالمغامرات حافزا لهم.


وقال أمام باقات زهر وصور كبيرة لغابي بيتيتو وُضعت في المكان "أنا فخور للغاية كأب".

 

المصدر - البيان 

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