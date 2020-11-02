تصادم مياه نهرين في الصين يحدث ظاهرة طبيعية فريدة.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشهدا مبهرا لظاهرة طبيعية حدثت عند تصادم مياه نهري (تسوجيانغ ويوجيانغ) في مقاطعة قوانغشي في أقصى الجنوب الصيني ، حيث ظهر كل منهما بلون مختلف عن الآخر رغم دخولهما مجرى مائي واحد.

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وتختلف كثافة المياه العذبة عن المياه المالحة كما قد تختلف كثافة المياه العزة من نهر إلى آخر وفقا لطبيعة المناطق الجغرافية التي يمر بها.



وقد ظهرت مياه كل منهما في جانب بلون مختلف عن الآخرى، احدهما باللون الأصفر، والآخر ظهر باللون الأخضر.

pic.twitter.com/jq3JFrAd2s A splendid natural phenomenon takes place in Sanjiangkou region, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Zuojiang and Youjiang rivers clash and create a clear boundary with distinct yellow and green river water on each side. #AmazingChina November 1, 2020



