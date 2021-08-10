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الثلاثاء، 10-08-2021 09:07 ص

تطبيق ينقذ حياة امرأة بريطانية بعد تعرضها لنوبة أثناء قيادة سيارتها - صورة

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الوكيل الإخباري - أنقذ أحد التطبيقات حياة شابة بريطانية بعد أن أصيبت برد فعل تحسسي خطير أثناء عودتها بسيارتها إلى منزلها. تعرضت مادي بوند (24 عاماً) لصدمة تحسسية شديدة أثناء قيادتها سيارتها إلى منزلها في سومرست مطلع الشهر الماضي حسب موقع 24 الإخباري.

وكانت مهندسة الكهرباء مادي، والتي تعاني من الحساسية المفرطة تُعرضها لردود فعل شديدة ومهددة للحياة، في طريقها إلى منزلها عندما بدأت تشعر بنوبة حساسية شديدة، وخاصة بعد مرورها بالقرب من أعمالٍ للطُرق صدرت منها روائح مواد كيميائية.

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وقالت مادي متحدثة عن تجربتها المريرة: "ربما استخدم عمال الطرق مواد لإزالة الطلاء، وهذا ما تسبب في عدم مقدرتي على شم أي شيء عبر أنفي. بعد اجتيازي عمال إصلاح الطرق، بأمتار قررت الاتصال بأمي، وأخبرتها بأنني بحاجة لأن تأتي وتأخذني لأنني لم أعد أستطع قيادة سيارتي"


وأضافت مادي: " اتصلت بأختي، التي نصحتني بالاتصال بخدمة الإسعاف على الفور. ولكنني كنت بحالة لم تمكني من وصف الموقع لخدمة الإسعاف، إذ فقدت تركيزي بشكل كامل. سألتني موظفة الإسعاف عما إذا كان لدي تطبيق “3words” الذي يقوم بإعطاء كل منطقة عنواناً فريداً من ثلاث كلمات، ومن خلال فتحه والنقر فوق سهم أزرق، تمكنت من إعطاء موقعي للمسعفين"


ويذكر أن سيارة الإسعاف وصلت بعد دقيقتين، وتم نقل مادي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وعملت مادي بعد هذه الأزمة من المنزل منذ فبراير 2020، تحسباً لأي طارئ قد تتعرض له خارج المنزل بسبب حالتها الصحية.  

 


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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