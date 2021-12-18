السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

1133 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الاستثمارات الكلية في العقبة تصل لـ 26 مليار دينار

الملك يشيد بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": السيدة التي طلبت تدخُل السفارة الأردنية في الجزائر ليست "أردنية"

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

6 شبان يهددون بالانتحار في مأدبا.. والمحافظ يوضح - صور

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

السبت، 18-12-2021 12:35 م

تطعيم طفل ضد كورونا بدلا من الإنفلونزا في كورويا الجنوبية

istockphoto-1025414242-170667a


الوكيل الإخباري-قالت وكالة أنباء يونهاب، اليوم، إنه تم بالخطأ في مدينة سيونغنام تطعيم طفل بالخطأ ضد كوفيد-7 بدلا من الإنفلونزا.

اضافة اعلان

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية في سيونغنام  ، أن الحادث وقع في أحد مستشفيات المدينة الواقعة جنوب سيئول، وخلاله تم حقن طفل بجرعة للكبار من لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

 

وأشارت إلى أن الحقنة كانت مخصصة لأم الطفل. ونوهت الوكالة بأن الخطأ وقع في 29 سبتمبر. وبعد ذلك تم إدخال الطفل إلى المستشفى لمدة خمسة أيام، لكن لم تظهر عليه أي آثار جانبية، لكن رغم ذلك رفع والدا الطفل دعوى قضائية ضد طبيب الأطفال، مصرين على التعويض عن الحقنة الخاطئة.


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
China-oldest-person-750x430-1

وفاة أكبر معمرة في الصين عن عمر ناهز 135 عاما

1046124553_0_72_2362_1401_1920x0_80_0_0_c1d81e65b7746520ded56e9cba69db60

أوامر بمنع الضحك أو إظهار الفرح لمدة 11 يوماً في كوريا الشمالية

image (4)

تصرف أمير سعودي مع شخص تعطلت مركبته يغزو مواقع التواصل

sleeping-on-the-job

دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموالا أكثر!

1818846-577199817

أمريكا تعيد 200 قطعة أثرية مسروقة إلى إيطاليا

image (3)

أشجار شمال الإكوادور تثمر موسيقى

أخبار متعلقة
Gepard-14

أم تنقذ طفلها من فم فهد في الهند