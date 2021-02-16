تطورات إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك أوزدمير في دبي

الوكيل الاخباري - أبلغت إدارة مطعم الشيف التركي الشهير "بوراك أوزدمير" بدبي أنها ستنفذ "إجراءات سلامة أفضل وأكثر صرامة" بعد إغلاقه في نهاية الأسبوع من قبل بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.
وأفاد مكتب دبي للإعلام عن إغلاق "مطعم شهير" يوم الجمعة، لعدم التزامخ بالإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" المُستجد، مع صور ضبابية تظهر حشدًا من الأشخاص يقفون في مكان واحد.
وتم التأكيد على أن هذا المطعم هو CZNBurak، المكان التركي الشرق أوسطي المملوك للشيف الشهير "بوراك أوزدمير" و Dives Holding، والذي حقق نجاحًا فوريًا في المدينة منذ إطلاقه في 25 ديسمبر من العام الماضي.
.@DMunicipality, in cooperation with @Dubai_DED & @dubaitourism, closes a famous restaurant in #Dubai for not adhering to Covid-19 precautionary measure. pic.twitter.com/ZLAidYgyEY— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 12, 2021
وتابع: "على الرغم من جهودنا التي تشمل الحد من عدد المقاعد وإجراء اختبارات الموظفين الأسبوعية. لكن الإدارة تغتنم هذه كفرصة لتنفيذ إجراءات سلامة أفضل وأكثر صرامة لضمان الامتثال للوائح الحكومة المحلية، وسيعاد فتح المطعم الأحد، وسيتأكد الموظفون من بقاء جميع رواد المطعم جالسين خلال تجربة تناول الطعام بأكملها. لتجنب التجمعات".
وقام المشاهير بمن فيهم كريستيانو رونالدو وخبيب نورماغوميدوف وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة المطعم الذي يتسع لـ 600 شخص ويقع في وسط مدينة دبي.
المصدر : البوابة