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الثلاثاء، 16-02-2021 01:38 م

تطورات إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك أوزدمير في دبي

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الوكيل الاخباري - أبلغت إدارة مطعم الشيف التركي الشهير "بوراك أوزدمير" بدبي أنها ستنفذ "إجراءات سلامة أفضل وأكثر صرامة" بعد إغلاقه في نهاية الأسبوع من قبل بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.


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وأفاد مكتب دبي للإعلام عن إغلاق "مطعم شهير" يوم الجمعة، لعدم التزامخ بالإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" المُستجد، مع صور ضبابية تظهر حشدًا من الأشخاص يقفون في مكان واحد.

وتم التأكيد على أن هذا المطعم هو CZNBurak، المكان التركي الشرق أوسطي المملوك للشيف الشهير "بوراك أوزدمير" و Dives Holding، والذي حقق نجاحًا فوريًا في المدينة منذ إطلاقه في 25 ديسمبر من العام الماضي.

 


ومع ذلك، فقد ثبت أنه من الصعب إبقاء العملاء جالسين عندما يكون "بوراك" متواجدًا في المطعم، حيث يرغب العديد من الضيوف في التقاط صور سيلفي معه الذي يتابعه أكثر من 20 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي.


وقال أحد ممثلي المطعم لـ Caterer Middle East: "لسوء الحظ مع الترحيب الحار والشعبية التي يتمتع بها بوراك، اكتظ المطعم بأعداد الضيوف الزائرين، وباعتبار أن الشيف بوراك من المشاهير المشهورين والمحبوبين، فقد كان الأمر صعبًا بعض الشيء بالنسبة لنا للسيطرة على الحشود التي أتت لمقابلته شخصيًا".


وتابع: "على الرغم من جهودنا التي تشمل الحد من عدد المقاعد وإجراء اختبارات الموظفين الأسبوعية. لكن الإدارة تغتنم هذه كفرصة لتنفيذ إجراءات سلامة أفضل وأكثر صرامة لضمان الامتثال للوائح الحكومة المحلية، وسيعاد فتح المطعم الأحد، وسيتأكد الموظفون من بقاء جميع رواد المطعم جالسين خلال تجربة تناول الطعام بأكملها. لتجنب التجمعات".

 


وكان هناك تشديد في القواعد عبر قطاع المأكولات والمشروبات في دبي في الأسابيع الأخيرة، مع زيادة المسافة الاجتماعية إلى ثلاثة أمتار وحظر الترفيه الحي، وكان هذا مرتبطًا بشكل مباشر ببعض الأماكن التي تخرق القواعد، حيث أعرب العديد من المشغلين عن خيبة أملهم في بعض المطاعم التي تتراخى في اتباع القواعد واللوائح ، ولكن CZNBurak هو المكان الأكثر شهرة الذي تم إغلاقه.


وقام المشاهير بمن فيهم كريستيانو رونالدو وخبيب نورماغوميدوف وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة المطعم الذي يتسع لـ 600 شخص ويقع في وسط مدينة دبي.

 

المصدر : البوابة


 




 

 


 

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