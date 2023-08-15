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الثلاثاء، 15-08-2023 02:57 م

تطور كبير في ازمة الشيف بوراك مع والده - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، إنهاء الخلاف بين الشيف الشهير بوراك أوزدمير ووالده إسماعيل أوزدمير، ليُظهر الثنائي معاً في مقطع فيديو واحد بعد مصالحتهما.

ونشر المقطري عبر خاصية الستوري لحسابه الرسمي على موقع (إنستغرام)، مقطع فيديو أوضح تفاصيل مصالحته للشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير، بعد نحو شهر كامل من ظهور خلافاتهما للعلن.

وظهر المقطري برفقة بوراك ووالده، وتحدث قائلاً: "حبيبي بوراك ووالده الغالي، أسأل الله لكما التوفيق والنجاح يا رب، اليوم أصلحت بين الشيف بوراك ووالده، أسأل الله لكما النجاح والتوفيق إن شاء الله".

وأضاف ناصحاً بوراك: "بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمره ما يصير ماء، وأنت بابا أهم شيء حبيبي ربي يحفظك".

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وأوضح الشيف إسماعيل أوزدمير تعقيباً على حديث حامد المقطري، أن علاقة صداقة قديمة تجمعه وابنه به، مشيراً إلى أنها تبلغ نحو (13 عاماً).

 

وحامد المقطري يصف نفسه بأنه رجل أعمال يمني، وقد ظهر في أحد مشاهد مسلسل المؤسس عثمان، وهو غير نشط على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مستمرة.

 

دنيا الوطن 

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