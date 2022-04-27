تطوّع لدخول السجن في سويسرا - فيديو

الوكيل الإخباري - فتح سجن جديد أبوابه لمن يريد البقاء خلف الأسوار، شريطة أن يكون المتطوع في حالة صحية جيّدة وله سجل جنائي نظيف ومن سكان مدينة زيورخ في سويسرا.



حجم الإقبال كان منقطع النظير، فقد تقدم أكثر من 800 شخص ترشحاتهم، لكن 170 فقط أٌتيحت لهم المشاركة في هذه التجربة الفريدة، التي تركت آثارها على المشاركات رغم وسائل الترفيه المتاحة في الزنزانة.

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أما هدف السجن من هذا الاختبار، فهو التأكد من سير العمليات والإجراءات بشكلٍ صحيح قبل الافتتاح الرسمي لقسم الاحتجاز المؤقت في سجن زيورخ الغربي.





بعد التحقق من البيانات، قاد المشرف "السجينات" إلى الزنزانة، التي تشبه غرفة فندق مزودة بجهاز تلفزيون.



في الزنزانة، تحصل كلٌّ سجينة على فراش النوم وساعة وصندوق يحتوي على: فرشاة أسنان وأدوات مائدة وأدوات صحية.



بعد فترة يمر مشرف بعربة ويدق الباب على "السجينات"، ويسألهن وكأن المرء في فندق سياحي، ماذا تودّين؟ كتبًا ومشروباتٍ محلّاةً وبسكويت مالحاً أم حلواً. أما المدخنات فلديهن الحق في عشرين سيجارة، يقوم بحشوها ولفّها سجيناتٌ وسجناءُ آخرون.



عادة لا يكون هناك أي تواصل مع سجينات أخريات خلال الاحتجاز المؤقت. لذا فإن الخروج للتمشي في فِناء السجن هو أجمل ساعة خلال اليوم للاستمتاع بهواءٍ نقي على مدى ساعة، وفي أحسن الأحوال بشيءٍ من أشعة الشمس. وبمجرد وصولهن للفناء تنغمس السجينات المتشوقات للحديث في النقاشات وتشكلن مجموعات صغيرة ولدت بسرعة شعور بالانتماء والارتباط.

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