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الأحد، 02-10-2022 12:38 م

تطوير جهاز يساعد في النوم

ما_هو_علاج_القلق_وعدم_النوم


الوكيل الإخباري-أعلنت شركة «أمازون » عن جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص لمساعدتهم على التمتع بنوم هادئ وعميق، كما كشفت النقاب عن طرز جديد من أجهزتها التي يتم التحكم فيها بالصوت وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية.

وقالت شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت، إن جهاز تتبع النوم (هالو رايز) الذي تبلغ قيمته 139.99 دولاراً يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز، والهدف هو مساعدة المستخدمين على معرفة سبب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ. 

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