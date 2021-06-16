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الأربعاء، 16-06-2021 10:08 ص

تعافي زوجان بريطانيان من السرطان بعد تشخيص اصابتهما في نفس اليوم - صورة

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الوكيل الإخباري - في واقعة نادرة، تعافى زوجان بريطانيان من السرطان بعد تشخيص إصابتهما في نفس اليوم وفي نفس المستشفى.

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و اكتشف داران جيبس (56 عامًا) في الصباح أنه مصاب بسرطان البروستات، وقيل لزوجته تريسي (49 عامًا) بعد ساعات إنها مصابة بسرطان الثدي، ولكن بعد 6 أشهر، تعافى الزوجان بالكامل من المرض.

 

وقالت تريسي "احتمال ما حدث لا يزيد عن واحد في المليون، شعرت وكأن عالمنا ينهار".


وأضافت "كان الأمر مخيفًا ولكن المدهش هو أننا لم نتأخر في العلاج، لقد حظينا برعاية رائعة".


وتم تشخيص إصابة الزوجين بالسرطان في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في مستشفى ديربي الملكي بالقرب من منزلهما في ميكلوفر، وخضعت تريسي لعملية استئصال للثدي بشكل عاجل قبل أربعة أيام من عيد الميلاد، وتم استئصال البروستات لزوجها داران الذي يعمل في متجر.

وقال داران "لقد ساعدنا بعضنا البعض، التشخيص المزدوج أعطانا المزيد من القوة".


وأخبر الأطباء تريسي بشفائها الكامل من السرطان في يناير (كانون الثاني)، بينما تم الإعلان عن شفاء داران من المرض الشهر الماضي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

 


 

المصدر- لبنان 24 

 




 

 


 

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