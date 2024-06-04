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الثلاثاء، 04-06-2024 12:28 م

تعانقوا حتى الموت.. فيديو مؤلم جدا لأصدقاء ابتلعهم فيضان إيطاليا!

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الوكيل الإخباري - شهدت إيطاليا حادثة مأساوية، فقد وثقت كاميرات مراقبة لحظة شوهد فيها 3 أصدقاء يعانقون بعضهم البعض قبل ثوانٍ من جرفهم خلال فيضان مفاجئ.

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وأظهرت اللقطات، باتريسيا كورموس 20 عاما، وصديقتها بيانكا دوروس، 23 عاما، وصديقها كريستيان مولنار، 25 عاما، واقفين في أعماق نهر متماوج.

وكانوا آخر مرة على قيد الحياة يوم الجمعة، عندما كانوا يسيرون على طول نهر ناتيسون في أوديني بمنطقة فريولي، لكن المياه ارتفعت إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة، وتقطعت السبل بالمجموعة على جزيرة صغيرة مرصوفة بالحصى في وسط النهر، وهم يمسكون ببعضهم البعض في محاولة لمنع أنفسهم من الانجراف.

 

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