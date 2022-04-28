تعرّف على أدعية ليلة القدر المستحبة

الوكيل الإخباري - تُعد ليلة القدر من الليالي المباركات في شهر رمضان وهي "ليلة خير من ألف شهر".



ويغتنم المسلمون ليلة القدر للتقرب من الله من خلال العديد من الأعمال الصالحة من أبرزها الإكثار من الأدعية والاستغفار والصلاة.

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أدعية ليلة القدر القصيرة فيما بلي مجموعة من الرعية القصيرة التي يرددها المسلمون في ليلة القدر: -الحمد لله رب العالمين.. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته.. وسواه وهداهُ إلى فطرته.. وعلمهُ البيان برحمته.. ووهب له منه الذرية بقدرته. -الحمد لله رب العالمين.. جعل الصلاة له ذكراً.. وجعل منها نفلاً وفرضاً.. وجعل الدعاء له شكراً.. والسجود لهُ قرباً.



-اللهم بدل أقدارنا لأفضل حال، اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الطاعة والإيمان.

-اللهم أني أسألك فيها الخير والبركة عاجلاً غير آجل.



-اللهم لك الحمد عدد ما تُحيي وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجري به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمداً لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.

-اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.



-اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا، ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه، إنك على كل شيء قدير.



أدعية ليلة القدر المستحبة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟"، قال: تقولينَ: "اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي".



وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد الأدعية التالية:



-اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحداً من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حُزني، وذَهابَ هَمِّي.



-اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ.



-اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.



-ربنا إن كانت ليلتنا هذه هي ليلة القدر، فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها من قضائك خير ما ختمت. -اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر ، وسهل أموري فيها من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعباده الصالحين.



-اللهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظن بك، اللهم أرزقنا قلوباً سليمة، ونفوساً مطمئنة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمَن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.



-اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قرابتنا من النار يا عزيز يا غفّار.



-اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.



-اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.



-اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

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