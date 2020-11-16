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الإثنين، 16-11-2020 01:03 م

تعرف على أشهى أطباق البطاطس في العالم

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الوكيل الاخباري- "كنت أعتبر البطاطس أمراً مفروغاً منه"، قرًر المؤلف جون ريدر أن يصحح هذا الخطأ من خلال الخوض في تاريخها الغني، وهو تاريخ يعود إلى شعب ما قبل الإنكا في جبال الأنديز، الذين قاموا بتدجين نباتات البطاطس لأول مرة منذ حوالي 8 آلاف عام.

ويتتبع ريدر هجرة البطاطس إلى أوروبا في نهاية القرن السادس عشر، وظهورها كمحصول ثمين لأيرلندا، وانتشارها في نهاية المطاف حول العالم بأشكال جديدة ولذيذة.

وتعد البطاطس من أحد أكثر الأطعمة المحبوبة في التاريخ، وإليك بعض الطرق الشعبية للاستمتاع بتناولها.

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البطاطس المهروسة

يقال إنها ظهرت في المملكة المتحدة في منتصف القرن الثامن عشر، وربما تختلف طريقة هرس البطاطس، ولكنها تشبه اليوم إلى حد كبير الطبق الأصلي، الذي يشمل البطاطس المسلوقة المهروسة بالزبدة أو الحليب أو الكريمة مع رشة ملح.



طبق "Champ" في أيرلندا

 
بمجرد انتشار طبق البطاطس المهروسة، تم مزجها مع اللفت أو الملفوف من قبل الأسر الأيرلندية، لإنشاء وجبة يستعد بها العمال ليوم طويل. 


وكانت أيضاً طبقاً تقليدياً لعيد الهالوين، حيث يتم وضع عملة معدنية أو قطعة قماش أو عصا أو قطعة أخرى داخل البطاطس المهروسة. وبالتالي، يمكن أن تتنبأ بمستقبلك اعتماداً على ما يظهر في طبقك.



طبق "Stoemp" في بلجيكا

 
طبق شتوي شهي يمزج البطاطس المهروسة مع الخضار الموسمية مثل براعم بروكسل، والكراث، واللفت، وتعد هذه الطريقة مفيدة لاستخدام بقايا الطعام في الطبق.

 

 

فطيرة "شيبرد" في المملكة المتحدة

 
يخلط اللحم المفروم مع البصل والجزر والأعشاب وغيرها من الخضار المختارة، ثم يغطى بطبقة من البطاطس المهروسة. وأخيراً يتم خبزه في الفرن حتى يصبح مقرمشاً في الأعلى. 

 

هاش بطاطس في الولايات المتحدة

 

ويعد هذا الطبق مغري تماماً لوجبة الإفطار، حيث تقطع البطاطس إلى مكعبات صغيرة، ويضاف إليها بعضاً من التوابل. وعلى سبيل المثال، يفضل ري دريموند، وهو مدون الطعام وراء "The Pioneer Woman"، الفلفل، والقرع، والكوسا، والبصل. وبمجرد طهيها بالكامل، تصبح ذهبية اللون، يتم تقديمها مع البيض المقلي.


المصدر: CNN



 




 

 


 

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