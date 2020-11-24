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الثلاثاء، 24-11-2020 09:51 ص

تعرف على أغرب تصميم للكمامة - صورة

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الوكيل الاخباري- أصبح اعتماد الكمامة أمر ضروري في حياتنا للوقاية من فيروس "كورونا"، الذي ضرب العالم منذ بداية العام، ومن هنا يحاول الكثير في ابتكار اشكال جديدة وغريبة للكمامة، تثير الجدل والسخرية في نفس الوقت.


ولكن كان هناك مشكلة ما يعاني منها أصحاب النظارات الطبية، كيف لهم اعتماد الكمامات مع نظاراتهم، وخاصة مع تراكم البخار على زجاج النظارة؟ من هنا، قرر فنان ياباني، إيجاد حل لتلك المشكلة التي يعاني منها هو الآخر.


وفي التفاصيل، قرر تاكاهيرو شيباتا، تقديم وتصميم قناع ثلاثي الأبعاد على شكل طبق للطعام. واستطاع من خلال تجربته، تحويل المعاناة اليومية لقطعة فنية فريدة وغريبة من نوعها.

ويأتي قناع الوجه المحشو بالقطن، بتفاصيل غريبة تحاكي وعاء الطعام الحقيقي، ويبدو من بعيد مثل طبق من حساء المعكرونة الساخن مع قطع اللحم والبصل وشرائح السمك.

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ويقول شيباتا أنه لا ينوي بيع القناع بقدر ما يحاول مساندة من يعانون من مشكلة تشكل البخار على نظاراتهم، أثناء التزامهم بارتداء كمامة الوجه تماشياً مع التدابير الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

 


ويضيف أن الفكرة وراء القطعة الفنية هي أن يبدو طبق حساء المعكرونة على الوجه أكثر سخونة كلما ازداد تراكم البخار على النظارات.

 

ويؤكد أنه حتى الآن لم يحسم قرار تقديم تصاميم جديدة ومختلفة لأقنعة الوجه، يدعم بها أصحاب النظارات الطبية، وهل سيقوم بتقديم أكثر من قطعة للتصميم ذاته.

 





المصدر: الاقتصاد 


 




 

 


 

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