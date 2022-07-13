تعرف على أغرب 10 أسماء مدن حول العالم !

الوكيل الإخباري-توجد حول العالم في بريطانيا والمانيا وغيرها قرى بأسماء غريبة منها ما معناه قبيح والأخر ممل .

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وفيما يلي نعرض اغرب 10 اسماء مدن حول العالم :

1-قرية Pity Me في بريطانيا ويعني اسمها " ارحمني"







2-قريةBoring في اوريغون و معنى اسمها " ممل"





3- قرية Ugley في بريطانيا واسمها يعني "قبيح "





4-كاتسين هيرن Katzenhirn قرية المانية وتعني دماغ القطة، وهي قرية صغيرة في ولاية بافاريا ويعيش بها 50 شخصا وفقا لموقع "بيلد دير فراو" الألماني.



5-لاخين Lachen قرية المانية بمعنى "الضحك" في منطقة شفابين في جنوب ألمانيا ويعيش فيها حوالي 1700 شخصا وفقا لموقع "بيلد دير فراو" الألماني .



6-قرية PUKE في البانيا واسمها يعني "قيء"











7-Monkeys Eyebrowهذه القرية في كنثوكي: ويعني اسمها "حواجب القرد"









8-هونديه لوفت Hundeluftقرية المانية وتعني هواء الكلاب، وهي في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويسكن فيها حوالي 270 شخصا وفقا لموقع "بيلد دير فراو" الألماني.





9- قرية باسم No Name وتقع في كولورادو ويعني اسم هذه القرية " بلا اسم"







10-هوله Hölle قرية المانية وتعني الجحيم، وهي أيضا موجودة في ولاية بافاريا .







