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الأربعاء، 13-07-2022 11:10 ص

تعرف على أغرب 10 أسماء مدن حول العالم !

أوساكا-في-اليابان


الوكيل الإخباري-توجد حول العالم في بريطانيا والمانيا وغيرها قرى بأسماء غريبة منها ما معناه قبيح والأخر ممل .

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وفيما يلي نعرض اغرب 10 اسماء مدن حول العالم :

 

1-قرية Pity Me في بريطانيا ويعني اسمها " ارحمني"


 


2-قريةBoring  في اوريغون و معنى اسمها " ممل" 


 

3- قرية Ugley في بريطانيا واسمها يعني "قبيح "


4-كاتسين هيرن  Katzenhirn قرية المانية وتعني دماغ القطة، وهي قرية صغيرة في ولاية بافاريا ويعيش بها 50 شخصا وفقا لموقع "بيلد دير فراو" الألماني.


5-لاخين  Lachen قرية المانية بمعنى "الضحك" في منطقة شفابين في جنوب ألمانيا ويعيش فيها حوالي 1700 شخصا وفقا لموقع "بيلد دير فراو" الألماني .

6-قرية PUKE في البانيا واسمها يعني "قيء"





7-Monkeys Eyebrowهذه القرية في كنثوكي: ويعني اسمها "حواجب القرد"

 

8-هونديه لوفت  Hundeluftقرية المانية وتعني هواء الكلاب، وهي في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويسكن فيها حوالي 270 شخصا وفقا لموقع "بيلد دير فراو" الألماني.

9- قرية باسم No Name وتقع في كولورادو ويعني اسم هذه القرية " بلا اسم"



10-هوله  Hölle قرية المانية وتعني الجحيم، وهي أيضا موجودة في ولاية بافاريا .



 




 

 


 

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