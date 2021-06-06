تعرف على أهم الطرق لإزالة الرطوبة من خزانة الملابس

الوكيل الإخباري - تتجمع الرطوبة أحياناً في خزانة الملابس، مسببة رائحة كريهة تثير انزعاجك، ولتتجنبي ذلك وتتخلصي من الروائح، يمكنك اللجوء إلى حيلة منزلية بسيطة.

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حيث يمكنك وضع القليل من الأرز في كيس وتعليقه وسط الملابس أو تركه في إحدى زوايا الخزانة، فهذا يساعد على امتصاص الرطوبة المسبّبة لتلك الرائحة، واحرصي على أن تبدّلي الكيس مرة كل 15 يوماً.

ومن المهم أن تقومي ببعض الخطوات العملية الأخرى، ومنها تجفيف الملابس جيداً قبل وضعها في الخزانة، وعدم وضع تلك التي تمّ ارتداؤها فيها مجدداً، فهذا يسبّب نمو الفطريات والبكتيريا الضارة ويؤدي إلى صدور الرائحة المزعجة.

كما أنه من المفيد جداً أن تقومي بتهوية الخزانة من خلال فتح أبوابها بين الحين والآخر، أو تركها مفتوحة لمدة تراوح بين 15 و20 دقيقة مرة كل يومين.



المصدر - الانباط