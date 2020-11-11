تعرف على الكلمة الاكثر شهرة في عام 2020

الوكيل الإخباري _ احصى مجموعة خبراء كلمة رئيسية لعام 2020 من المعجم البريطاني الواسع الإنتشار لقاموس اللغة الإنكليزية "كولينز"، وهي "lockdown"، والتي تعني نظام الإغلاق الذي فرضته العديد من الدول، بسبب تفشي فيروس كورونا.

اضافة اعلان



وقد تبين أكثر من 250.000 مناسبة لإستعمال كلمة "lockdown" في عام 2020، مقابل ترددها 4000 فقط في عام 2019.



حيث تم اختيار هذه الكلمة بالذات، لأن مثل هذه التجربة "وحدت مليارات من البشر حول العالم".



وقال القاموس إن "الإغلاق"، والتي تعني إجراءات الإحتواء التقييدية، التي إتخذتها السلطات في جميع أنحاء العالم للحد من إنتشار فيروس كورونا، تمت تسميتها في "كولينز" كلمة عام 2020.

المصدر : الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة











