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الأربعاء، 10-02-2021 03:00 م

تعرف على تفاصيل أحسن صورة للحياة البرية في عام 2020

الصورة التي فازت بالجائزة
الصورة التي فازت بالجائزة


الوكيل الاخباري - فازت صورة درامية التقطت بطائرة بدون طيار خلال حريق غابات مدمر في أستراليا بجائزة "أحسن مصور للحياة البرية لعام 2020".

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن الصورة التقطها روبرت إروين، وهو ابن عالم البيئة الشهير ستيف إيروين.

وتسلط الصورة الضوء على الدمار الذي خلفه حريق غابات هائل في أستراليا، حيث تظهر خط نار في منتصف الغابة المتواجدة بالقرب من محمية ستيف إيروين في ولاية كوينزلاند.

وجاء الخط الناري في منتصف الغابة، حيث ترك المساحات الخضراء التي لم تحصدها النيران في الجانب، والبقايا المتفحمة في الجانب الآخر.
وذكر روبرت، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، أنه "متحمس للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة".

وأضاف أنه التقط الصورة بعد أن رصد دخانا في الأفق، لكن كان عليه أن يكون سريعا لأن بطارية طائرته بدون طيار كانت على مشارف النفاذ.

وتم الإدلاء بأكثر من 55000 صوت من جميع أنحاء العالم في المسابقة، التي تكرم أحسن صورة يختارها الجمهور كل عام كجزء من الجوائز السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي للحياة البرية.

ووصف مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور الصورة بأنها "مثيرة ورمزية".

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المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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