تعرف على تفاصيل الجائزة الأمريكية ميجا مليونز

الوكيل الإخباري - صرحت ماكدونالد والتي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد اليناصيب في أوهايو بالتهاني المفرحة لصاحب التذكرة الفائزة بقيمة 1.337 مليار دولار أمريكي وبهذا تدخل في تاريخ أعلى وأغلى جوائز اليناصيب في ألعاب الحظ الأمريكية. إن الإعلان عن الأمريكي الذي فاز بجائزة اليانصيب الأمريكية ميجا مليونز لا يعكس إلا مستوى انتشار لعبة اليناصيب بشكل عام وانتشار نسخة ميجا مليونز بشكل خاص. إن هذه النسخة من لعبة اليناصيب الذي ينهال عليها الجميع الآن، لاسيما بعد الإعلان عن جوائز بملايين الدولارات وتُسلم للرابحين المجهولين، لها تاريخ عظيم ويعكس تاريخا محطات كبيرة من التطور والانتشار المستمر إلى وقتنا الراهن.

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نبذة عن تاريخ لعبة ميجا مليونز الأمريكية

ظهرت لعبة الياناصيب ميجا مليونز في نسختها القديمة للمرة الأولى عام 1996، ومنذ ذلك الحين وقد حازت على شهرة كبيرة حيث يقبل الأشخاص على نحو مُبهر لألعاب الحظ نظراً لما تقدمه من ربح وإثارة. تطورت اللعبة على نحو كبير خلال السنوات الماضية، إلى أن تم الإعلان يوم 30 يناير لعام 2020 عن انتشار اللعبة وتقديمها أولاً في أكبر ست ولايات أمريكية ثم انتشرت وصولاً إلى الولايات الـ45 الأمريكية مع إدخال رمز الكرة في شعارها. حقق السحب الأول للفائز الأول قيمة جائزة بمقدار 28 مليون دولار. في الآونة الأخيرة أصبح الحد الأدنى للمكاسب يتمثل في 40 مليون دولار أمريكي ثم يزيد بمقدار 5 ملايين دولارات كُل عام، مع الوضع في الاعتبار أنه لا يوجد على الإطلاق حد أقصى للجوائز المالية ولهذا السبب تصل المبالغ المالية إلى أرقام فلكية غير مسبوقة على الإطلاق.



يسرد التاريخ أكبر ثلاث جوائز من لعبة ميجا مليونز على الإطلاق كما يلي:



1.537 مليار دولار أمريكي (23 أكتوبر 2018)

1.337 مليار دولار أمريكي ( 30 يوليو 2022)

656 مليون دولار أمريكي (30 مارس 2012)



إلى الآن، يتقدم الكثيرين للحصول على فرصة الحظ في لعبة ميجا مليونز مثل الفائز الأمريكي الأخير الذي لعب الحظ معه دور العُمر.

معلومات عن ثاني أكبر جائزة يناصيب



أصدرت اتحاد جائزة اليناصيب الأمريكية عن تسجيل رقم قياسي جديد في جوائز لعبة ميجا مليونز ولذلك، تتحدث جميع الأخبار ووسائل الإعلام عن أمريكي مجهول يفوز بـ 1.337 مليار دولار وبهذا الإعلان تم تسجيل ثاني أكبر جائز يناصيب على الإطلاق. لم يتم الإعلان عن اسم الفائز، حتى ولم يقم بطلب الجائزة لحد الآن، ولكن بات من المعروف أن التذكرة الرابحة تم بيعها في ولاية إيلينوي، تحديداً في ولاية ديسبلينس. قام الفائز بشراء التذكرة من متجر سبيداوى للسلع والوقود، واستطاعت هذه التذكرة أن تدخل السحب يوم الجمعة 29 شهر يوليو 2022. كانت القيمة المعلنة للتذكرة يوم الجمعة هي 1.28 مليار دولار، على أن زيادة عدد المشاركين في المسابقة قد ساعد على مضاعفة القيمة لتصل إلى 1.337 مليار دولار أمريكي. في مثل هذه المسابقات، يتم وضع الفائز في اختيار يتمثل في إما استلام الأرباح دفعة واحدة أو استلامها على دفعات مُتقطعة على مدار 30 عام. بشكل عام، يتم استقطاع جزء ضريبي كبير من مبلغ الجائزة في حال اختار اللاعب أن يقوم باستلام الجائزة دفعة واحدة وهذا ما حدث في جائزة اليناصيب الأمريكية لعام 2016. حيث تم وضع الفائز في اختيار إما ربح مبلغ الجائزة بأكمله على مدار ثلاثين عام أو استقطاع أكثر من نصفه للضرائب ما إذا أراد الحصول عليه الآن.



طريقة لعب ميجا مليونز واحتمالية الربح



تعتبر طريقة لعب نسخة اليناصيب ميجا مليونز من أسهل الطُرق على الإطلاق. تنطوي طريقة اللعب على شراء اللاعب تذكرة من مراكز البيع واختيار أرقام الحظ من الأرقام المُعلنة في الكرة المستديرة الخاصة باللعبة. يجب أن يختار اللاعب خمسة أرقام، على أن تقع هذه واحدة أو أكثر من هذه الأرقام ما بين رقم 1 وصولاً إلى رقم 70. بينما يجب أن يتم اختيار الأرقام الأخرى من الأرقام المعلنة على "كرة الميجا" والتي تُظهر أرقام تتراوح ما بين 1 إلى 25. توجد مجموعة من أرقام اليانصيب الأكثر حظاً أو تلك التي يتم سحبها على نحو أكبر من الأرقام الأخرى مثل 4، 29، 36، 48 حيث مثل الأخير الأكثر سحباً على الإطلاق. يربح اللاعب في حال تطابقت الأرقام التي قام باختيارها مع الأرقام التي تقف عندها الكرة أو يتم سحبها أثناء الإعلان عن الأرقام الرابحة. تتم عملية السحب والإعلان عن الأرقام الرابحة مرتين كُل أسبوع، لذلك ينتظر الجميع يوم الثلاثاء ويوم الجمعة في تمام الساعة 22.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.





الاشتراك في اليناصيب أون لاين

انتشرت لعبة اليناصيب بشكل عام وأصبح تواجدها لا يقتصر على تواجد اللاعبين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل أصبحت متاحة عبر الإنترنت. يُمكن الاشتراك في اللعبة واختبار الحظ من خلال اختيار التذكرة التي تحمل الأرقام الأكثر سحباً أو الأرقام التي تخضع لمبادئ الاحتمالات عبر منصات البيع أون لاين. إذا لم تكن التذكرة التي تم شراءها هي تذكرة الحظ من المرة الأولى، فيُرجح أن يتم شراءها مرة أخرى وذلك لأن احتمالية ربحها تتضاعف مع الوقت. بينما يجب أن يتم صب المبتدئين لتركيزهم على تذكرة واحدة وعدم التشتت في شراء الكثير من التذاكر. أخيراً، إن الاشتراك في ألعاب اليناصيب من شأنه أن يغير مجرى الحياة تماماً في حال الفوز وذلك بالنظر إلى تجارب الفائزين باليناصيب الذين عملوا على تحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم وحياة من حولهم باتباعهم لخطوات واستراتيجيات الربح في اليناصيب.





