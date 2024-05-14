تعرف على طريقة رئيس 'شات جي بي تي' لكسب المال بلا عمل

الوكيل الإخباري - قدم الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المالكة لمنصة "شات جي بي تي"، فكرة جديدة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية، مطلقاً عليها اسم "الحوسبة الأساسية العالمية".



وقال سام ألتمان في تصريح له مؤخراً إن "الجميع يحصلون على جزء من حوسبة GPT-7، يمكنهم استخدام هذه التقنية، أو بيعها، أو التبرع بها لشخص ما لاستخدامها في البحث عن السرطان مثلاً".

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وتقوم الفكرة على أن التقدم بتقنيات الذكاء الاصطناعي واندماجه في المزيد من جوانب حياة البشر اليومية، يمكن أن يكون امتلاك وحدة من نموذج اللغة الكبير مثل GPT-7 أكثر قيمة من المال، ووصف ألتمان ذلك بالقول: "أنت تمتلك جزءاً من الإنتاجية".

ولطالما دعم ألتمان مبدأ الدخل الأساسي العالمي - أي دفعة نقدية متكررة، بدون شروط مسبقة، يتم صرفها لجميع البالغين بغض النظر عن ثروتهم وحالتهم الوظيفية.



ويرى ألتمان، مثل العديد من الآخرين في صناعة التكنولوجيا، الدخل الأساسي العالمي كشبكة أمان للأشخاص المهددين بوظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي.



وذكر تقرير "بيزنيس إنسايدر" أن ألتمان بدأ تجربته الخاصة بالدخل الأساسي العالمي في 2016، التي قال إن نتائجها ستُعلن قريباً.



ووفقاً لمجلة "فورتشين"، قدم البرنامج مدفوعات تتراوح بين 50 إلى 1000 دولار في الشهر لأكثر من 3000 مشترك.



وأشار التقرير إلى أن ألتمان لم يكشف عن تفاصيل عمل نظام "الحوسبة الأساسية العالمية" الخاص به، ولكن من المؤكد أنها سوف تجذب انتباه كل أطراف المجتمع التقني عالمياً والسياسي في الولايات المتحدة.

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