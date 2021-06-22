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الثلاثاء، 22-06-2021 04:22 م

تعرف على فوائد الرمل

الحساسية-من-الرمال


الوكيل الإخباري - يعتبر الرمل من المكوّنات التي توجد في الطبيعة بشكل حر، وهو يتكوّن من حبيبات الصخور وجسيمات المعادن، كما يتم تعريف الرمال وفق حجمها باعتبارها أدق من الحصى، كما أنّها تشكل ما نسبته 85% من جزيئات الرمل.

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فوائد الرمل : 

الزراعة

تعد التربة ذات الطبيعة الرملية من أفضل أنواع التربة المستخدمة في زراعة العديد من المحاصيل أمثال البطيخ، والخوخ، والفول السوداني؛ وذلك لاحتوائها على خصائص صرف ممتازة.

 

الأحواض المائية

توضع الرمال في الأحواض وذلك لاعتبارها أحد العوامل الجيدة التي تقلل تكلفة الأحواض المليئة بالحصى، كما أنّها تساهم في نموّ الشعاب المرجاني بسهولة.

 

حماية الشواطئ

تعد الرمال أحد مكوّنات الشواطئ الأساسية التي تمنحها منظراً خلاباً، كما أنّها تحمي الشواطئ من التآكل نتيجة عوامل المد والجزر، والعواصف أيضاً.

 

إنشاء الطرق

تعتبر الطرق الرملية من أنواع الطرق التي تستخدم في ظل الظروف الجليدية أو الثلجية التي لا يمكن السير فيها في هذه الظروف.

 

صنع أكياس الرمل

تحمي أكياس الرمل الإنسان والمناطق المحيطة به من الفيضانات والحرائق، وهي عادة ما تستخدم في حالات الطوارئ.


فوائد أخرى

1- الطوب: تستخدم الرمال في تصنيع الطوب باعتبارها إحدى المواد الداخلة فيها.

2- التكسير الهيدروليكي: هي تقنية حفر للبحث عن الغاز الطبيعي باستخدام رمل السيليكا.

3- الألعاب الرياضية: توجد العديد من الألعاب التي تعتمد على وجود الرمل مثل لعبتي الغولف والقفز.

4- الطلاء: على الرغم من عدم استخدام الرمال في عملية الطلاء نفسها إلّا أنّها تعمل كمبدأ عملية الطلاء.

5- السكك الحديدية: يعتبر الرمل مكوّناً أساسياً لسكك الحديد التي تحسن عملية جر العجلات على القضبان.

 

المصدر - موضوع 

 




 

 


 

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